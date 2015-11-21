Голова Нацполіції: для підготовки досвідчених поліцейських необхідно створити сучасну академію

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Нацполіції, про це заявила глава відомства Хатія Деканоідзе.

Деканоідзе має намір звернутися по допомогу до стратегічних партнерів України задля вирішення цього питання. На її думку, створення поліцейської академії є сучасним методом і системним підходом до питання підготовки кадрів для Нацполіції.

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"Я це обов'язково зроблю, тому що вважаю, що це важливо", – наголосила глава Нацполіції, додавши, що кожен громадянин матиме шанс для вступу до цього навчального закладу.

Деканоідзе також не виключає, що через п'ять років в Україні буде сучасна Національна поліція.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівником Національної поліції України призначено Хатія Деканоїдзе, таке рішення прийняв уряд.