У Черкасах власник білборда, який впав на людей, обіцяє оплатити лікування всіх постраждалих
Власник рекламного щита, який сьогодні вранці у Черкасах упав на людей, обіцяє оплатити лікування всіх постраждалих.
Про це екс-депутат Черкаської міської ради Сергій Кудактін повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Екс-депутат зауважив, що білборд належить очолюваному ним приватному підприємству «Вересень+».
За інформацією власника білборду, ніхто з постраждалих не перебуває у тяжкому стані. В однієї жінки перелом ноги, в іншої - пошкоджене коліно, у чоловіка - перелом ноги, ще двоє чоловіків отримали забій м’яких тканин, один чоловік відмовився від госпіталізації одразу, інший відмовився після огляду. Двох дітей відвезли до обласної дитячої лікарні - хлопчика відпускають додому, а дівчинку потримають кілька днів, у неї підозра на струс мозку.
Кудактін зазначив, що підтримує постійний зв'язок з постраждалими та їхніми родичами.
Також він запевнив, що конструкція призматрону була виготовлена та змонтована компанією, що була одним з лідерів у виробництві зовнішньої реклами в Україні. Також вона експортувала свої конструкції за кордон, мала усі необхідні дозволи, ліцензії та допуски.
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«Тому сумнівів щодо якості рекламних конструкцій ніколи не було», - наголосив Кудактін.
За його словами, у даний час проводиться експертиза білборду, яка має дати відповіді щодо причин падіння конструкції.
Також Кудактін запевнив, що підприємство з понеділка, 7 грудня, перевірить стан усіх своїх білбордів.
Крім того, він відкинув усі звинувачення у незаконності встановлення цієї рекламної конструкції.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у центрі Черкас на людей впав великий рекламний щит-призматрон. Внаслідок падіння постраждали семеро осіб.
За попередніми даними, причиною падіння конструкції став сильний порив вітру.