Детективи НАБ розслідують 3 кримінальні справи про розкрадання близько мільярда гривень

Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро (НАБ) Артем Ситник. "4 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань перші кримінальні провадження. Внесено поки що три кримінальні провадження, і вони стосуються схем розкрадання коштів державних підприємств на загальну суму близько мільярда гривень", - наголосив Артем Ситник.

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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор Віктор Шокін створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Згідно із законом, ця прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро.

Генпрокурор 4 грудня повідомив, що до Національного антикорупційного бюро вже розпочалася передача корупційних справ.