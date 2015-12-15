Рятувальники знайшли на Ельбрусі тіло співробітника Національної академії наук України
Тіло зниклого 1 грудня співробітника обсерваторії Національної академії наук України Михайла Парахіна виявлено сьогодні на схилі Ельбрусу.
Про це повідомив "РГ" начальник Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС РФ Абдуллах Гулієв.
Вченого знайшли на висоті близько 3 тисяч метрів у кулуарі (улоговині на схилі гори) під скельним урвищем.
"Зараз тіло транспортують вниз, - пояснив він. - Місце там надзвичайно лавинонебезпечне, транспортувальні роботи будуть проводити зі страховкою і вони можуть тривати орієнтовно до вечора".
Читайте такожРосійські рятувальники припинили пошуки зниклого на Ельбрусі українця
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня приблизно о 15 годині, вчений вийшов покататися на сноуборді в околицях обсерваторії і не повернувся. Обсерваторія знаходиться на висоті 3150 метрів, на піку Терскол.
Рятувальники шукали Михайла Парахіна два тижні.