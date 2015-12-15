Рятувальники знайшли на Ельбрусі тіло співробітника Національної академії наук України

Про це повідомив "РГ" начальник Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС РФ Абдуллах Гулієв.

Вченого знайшли на висоті близько 3 тисяч метрів у кулуарі (улоговині на схилі гори) під скельним урвищем.

"Зараз тіло транспортують вниз, - пояснив він. - Місце там надзвичайно лавинонебезпечне, транспортувальні роботи будуть проводити зі страховкою і вони можуть тривати орієнтовно до вечора".

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Як повідомляв УНІАН, 1 грудня приблизно о 15 годині, вчений вийшов покататися на сноуборді в околицях обсерваторії і не повернувся. Обсерваторія знаходиться на висоті 3150 метрів, на піку Терскол.

Рятувальники шукали Михайла Парахіна два тижні.