МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Лівії та Бурунді

Це пов'язано із триваючим загостренням безпекової ситуації в Лівії, активізацією діяльності на території цієї країни міжнародних терористичних угруповань, чисельними фактами викрадення людей, у тому числі іноземців. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається в повідомленні, у зв’язку з передислокацією Посольства України з м. Тріполі до м. Туніс (Туніська Республіка) можливості надання допомоги громадянам з боку української дипмісії є вкрай обмеженими.

Читайте такожНа конференції в Римі ухвалено план створення уряду національної єдності в Лівії

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації, громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України за номером телефону: +216-941-273-42, який працює цілодобово, або телефонувати на «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.

МЗС також наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Республіки Бурунді або залишити її територію у зв’язку з різким загостренням безпекової ситуації в цій країні.

Читайте такожВ Бурунді в результаті нападу на військові бази загинули 87 осіб - ЗМІ

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території Бурунді, або інших обставин, що вимагають негайного реагування, громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Кенія за номером телефону: +254-733-366-366, e-mail: emb_ke@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, підкреслюється в повідомленні.