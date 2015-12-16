У Дніпропетровську вночі сталася пожежа на АЗС, згоріли два автомобілі (фото, відео)

У Дніпропетровську сьогодні вночі виникла пожежа на автозаправній станції.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області, повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку «101» о 3.14.

На місці події було з’ясовано, що автомобіль марки «Шевроле» здійснив наїзд на ємність з газом на території а АЗС. Внаслідок зіткнення було пошкоджено герметичність ємності та виникла пожежа площею 50 кв. м.

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Під час ліквідації пожежі відділеннями ДСНС врятовано двох чоловіків з розташованої поруч будівлі шиномонтажу. Врятованих передали до карети «швидкої допомоги». Від госпіталізації відмовились.

Вогнем знищено два легкові автомобілі «Шевроле» та «ВАЗ», а також пошкоджено будівлю шиномонтажу та території АГЗС.

О 4.39 пожежу ліквідовано. Дані про збитки та інші обставини події встановлюють правоохоронці.