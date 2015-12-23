Влада Москви заявила, що не має "апокаліптичних" планів закривати Бібліотеку української літератури

Про це повідомив глава столичного департаменту культури Олександр Кибовський в інтерв'ю «Русской службе новостей».

«Я не знаю, звідки взялися такі апокаліптичні плани. Ця бібліотека єдина в нашій мережі, яка має такий національний аспект. Ніяких планів про те, що треба когось звільнити або скоротити, немає», - сказав Кибовський.

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Чиновник нагадав, що з 1 січня бібліотека перейде з ведення московського департаменту культури в зону відповідальності департаменту національної політики, міжрегіональних зв'язків та туризму.

Про можливу ліквідацію бібліотеки розповів адвокат Іван Павлов, що захищає директора установи Наталію Шаріну, яка перебуває під домашнім арештом. За його словами, йому стало відомо про це від надійного джерела у столичній мерії. Юрист пояснив, що в приміщенні бібліотеки буде створено Мультимедіацентр східнослов'янських народів.

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Як повідомляв УНІАН, на підставі підкинути книги 30 жовтня була відправлена під домашній арешт строком на 2 місяці директор Бібліотеки української літератури у Москві Наталія Шаріна.

28 жовтня в Москві було заблоковано ОМОН Бібліотеку української літератури.

Директор бібліотеки наталія Шаріна повідомила, що обшук пройшов у неї вдома. Було вилучено кілька книг. Серед них видання про Голодомор 1932-33 років в Україні, книга Оксани Забужко, яка складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, а також прем'єр-міністра Миколи Азарова. Також вилучено оргтехніку та електронні носії. За словами Шаріної, в читальному залі та на абонементі бібліотеки в результаті обшуку не було виявлено забороненої літератури, однак вилучалися книги про Степана Бандеру та ОУН-УПА зі спецсховища, причому жодна з цих книг не значиться в списку екстремістських матеріалів.

За словами Шаріної, вилучено також дитячий журнал «Барвінок», оскільки там «побачили прапор «Правого сектора».