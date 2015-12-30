ЗМІ: У Криму викликали до школи батьків учня через український прапор у розділі "Що таке Батьківщина?"
Адміністрація однієї з шкіл Сімферопольського району викликала на профілактичну бесіду батьків учня, який на уроці "Навколишній світ" у завданні "Розфарбуй прапор Росії" в розділі "Що таке Батьківщина?" пофарбував шаблон замість кольорів РФ у жовтий та синій кольори.
Про це повідомляє сайт "15 хвилин".
Школяр також домалював на картинці національний герб кримських татар (тамгу) і написав "Крымнашародина".
Також, за інформацією видання, в одному з університетів Криму п'ять студентів з числа кримських татар відмовилися вставати під гімн Росії. А в одній із шкіл Бахчисарая учень замість пропозиції "Наша батьківщина – Росія" читав вголос у класі "Наша батьківщина – Крим". Викликані в зв'язку з цим в школу батьки дитину похвалили.
28 грудня в селі Долинка Красноперекопського району Криму близько 25 козаків влаштували рейд по домівках кримських татар. Як розповіла голова Красноперекопського регіонального меджлісу Саніє Аметова, приводом для рейду стало те, що напередодні в кількох селах району, в тому числі в Долинці, на автобусних зупинках з'явилася українська державна символіка, а пішохідні переходи пофарбували у жовто-синій колір.
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Ситуація з правами кримських татар, які в більшості своїй виступають за цілісність України, значно погіршилася після окупації. Вони заявляють про вбивства, викрадення і арешти своїх активістів, обшуки в будинках і мечетях, переслідуваннях лідерів Меджлісу, заборони на мирні зібрання і тиску на національні засоби масової інформації.
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За даними лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, через окупацію Крим покинули щонайменше 10 тис. кримських татар з 280 тис., що проживають на півострові.