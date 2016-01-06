В Естонії затримано українця, який збив на смерть священика у Львові
У місті Нарва за орієнтуванням Українського бюро Інтерполу, правоохоронними органами Естонії був затриманий громадянин України, який після вчинення смертельної ДТП у Львові переховувався від правосуддя.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області, відомство готує пакет документів на екстрадицію в Україну 31-річного підозрюваного.
Згідно з повідомленням, чоловік 2 квітня 2014 року, будучи за кермом автомобіля Renault Trafic та порушуючи правила дорожнього руху, поблизу перехрестя вулиць Стрийської та Максимовича у Львові скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпілий, священнослужитель одного з храмів Львова, загинув на місці.
Надалі, щоб уникнути відповідальності, водій перемістив загиблого з проїжджої частини дороги на розділовий газон і, не викликавши швидку допомогу і не повідомивши компетентні органи про ДТП, зник з місця події.
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Його дії прокуратурою кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У зв'язку з тим, що підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування, він був оголошений у міжнародний розшук.
За орієнтуванням Українського бюро Інтерполу 31 грудня 2015 року підозрюваний громадянин був затриманий в Нарві правоохоронними органами Естонії.
Після екстрадиції в Україну підозрюваний буде притягнутий до відповідальності згідно з чинним законодавством.
За скоєння цього злочину йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.