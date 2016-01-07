Порошенко з родиною прогулявся різдвяним ярмарком у Львові (фото)

Президентська родина оглянула ярмарок та поспілкувалася з людьми, які також прийшли на ярмаркову площу у день Різдва Христового. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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Серед відвідувачів ярмарку чимало львів'ян з родинами, гостей міста, молоді, школярів. Порошенко вітав усіх зі світлим святом, бажав Божого благословення кожному.

Біля Ратуші президент з родиною переглянув Різдвяний Вертеп та послухав святкові колядки у виконанні містян та творчих колективів.