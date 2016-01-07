Порошенко з родиною прогулявся різдвяним ярмарком у Львові (фото)

17:39, 07 січня 2016
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною і дітьми Євгенією, Олександрою та Михайлом відвідали ярмарок "Різдвяне село" у центрі Львова на площі Ринок та проспекті Свободи. 

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Президентська родина оглянула ярмарок та поспілкувалася з людьми, які також прийшли на ярмаркову площу у день Різдва Христового. Про це повідомляє прес-служба глави держави. 

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Серед відвідувачів ярмарку чимало львів'ян з родинами, гостей міста, молоді, школярів. Порошенко вітав усіх зі світлим святом, бажав Божого благословення кожному.

president.gov.ua

Біля Ратуші президент з родиною переглянув Різдвяний Вертеп та послухав святкові колядки у виконанні містян та творчих колективів.

Порошенко з родиною відвідав різдвяний ярмарок у Львові / president.gov.ua

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