Порошенко з родиною прогулявся різдвяним ярмарком у Львові (фото)
17:39, 07 січня 2016Суспільство
2861 0
Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною і дітьми Євгенією, Олександрою та Михайлом відвідали ярмарок "Різдвяне село" у центрі Львова на площі Ринок та проспекті Свободи.
Порошенко з родиною відвідав різдвяний ярмарок у Львові / president.gov.ua
Президентська родина оглянула ярмарок та поспілкувалася з людьми, які також прийшли на ярмаркову площу у день Різдва Христового. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Читайте такожПатріарх Кирило закликав російських військових у Сирії "запастися терпінням"
Серед відвідувачів ярмарку чимало львів'ян з родинами, гостей міста, молоді, школярів. Порошенко вітав усіх зі світлим святом, бажав Божого благословення кожному.
Порошенко з родиною відвідав різдвяний ярмарок у Львові / president.gov.ua
Біля Ратуші президент з родиною переглянув Різдвяний Вертеп та послухав святкові колядки у виконанні містян та творчих колективів.
Порошенко з родиною відвідав різдвяний ярмарок у Львові / president.gov.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter