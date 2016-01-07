В УГКЦ розглядають питання святкування Різдва за Григоріанським календарем

Про це сказав глава УГКЦ, блаженніший Святослав, повідомляється на сайті УГКЦ.

Блаженніший Святослав розповів про те, що в УГКЦ розглядають питання спільного святкування Різдва за Григоріанським календарем, але поки-що відповіді на нього із перспективи найближчого майбутнього немає.

Глава УГКЦ пояснив, що достеменно невідомо точний день народження Ісуса Христа. Тому в ранніх віках християнства святкування Різдва було встановлено в день, коли римські погани святкували День народження сонця (коли починає збільшуватися світлова частина дня). «Таким чином, християни хотіли наповнити цей день християнським змістом. Бо ж Сонцем світу для християн є Ісус. Таким чином, 25 грудня започатковано святкування Різдва», – пояснив він.

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«Ми повинні прямувати до того, щоб святкувати Різдво та інші нерухомі свята за точнішим Григоріанським календарем. Так, як це зараз роблять не тільки католики, але й більшість православних Церков світу. Це питання має не так догматичний, як дисциплінарний зміст», – продовжив думку глава УГКЦ, зазначаючи, що з історії відомо, що всякого роду зміни, зокрема зміни календаря, провокували поділи і розколи.

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«Я прагну, щоби це питання піднімала не тільки ієрархія, а й миряни. Усе церковне тіло може перейнятися ідеєю святкування нерухомих свят за Григоріанським календарем. Крім цього, ця ідея повинна мати екуменічний характер. Ми будемо мати достатньо сили це здійснити, коли перехід ми здійснимо разом із нашими православними братами. Тоді це прихильно сприйметься широким загалом України і не породить нових перешкод для відновлення єдності єдиної помісної Київської Церкви», – сказав блаженніший Святослав.