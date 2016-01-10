Вирок Савченко буде обвинувальним, але її звільнять політичні переговори - адвокат

Таку думку в ефірі телеканалу 112 Україна висловив адвокат Савченко Марк Фейгін.

На його думку, процес корисний, оскільки розголос отримують докази невинуватості Савченко.

"Вирок буде обвинувальним, Савченко звільнять політичні переговори. Тим не менше, від того, як захист професійно представить ці докази, нехай навіть і не прийняті судовим слідством, я вважаю буде залежати швидкість або ефективність переговорів щодо звільнення Савченко", - заявив він.

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"Все продовжиться, сторона захисту продовжує представляти докази в рамках цієї стадії процесу. Але доля такого роду клопотань відома, ви її всі бачили. Раз за разом. Всі документи, які ми надаємо, отримані процесуальним шляхом в Києві про невинуватість Савченко, відхиляються. Тому я не думаю, що тут принципово щось зміниться", - зазначив він.

Також Фейгін заявив, що вважає, що питання звільнення Савченко вирішиться в 2016 році.

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"Я вважаю, що в 2016 році це питання вирішиться, тут складається ряд факторів, які в результаті матимуть вирішення питання з українськими політв'язнями в Росії саме в цьому майбутньому році, оскільки в Росії критична ситуація, переговори з українським ув'язненим безумовно йдуть", - уточнив він.

Він також заявив, що Савченко добре тримається при голодуванні, поки рано турбуватися.

Як повідомляв УНІАН раніше, російський адвокат Марк Фейгін упевнений, що українська льотчик, народний депутат Надія Савченко в 2016 році вийде на свободу.

Нагадаємо, 17 грудня Донецький міський суд Ростовської області РФ продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року.