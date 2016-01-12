Активісти заблокували роботу російського постачальника сигарет у низці міст України (фото)
Сьогодні сотні активістів заблокували роботу найбільшого дистриб'ютора сигарет в Україні "Мегаполіс-Україна", що належить групі компаній "Меркурій" російського олігарха Ігоря Кесаєва.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Сергій Висоцький.
Зазначається, що блокування торкнулося складів компанії "Мегаполіс-Україна" в Києві, Львові, Луцьку, Рівному, Ковелі та Тернополі.
Нардеп наголошує, що компанія "Мегаполіс – Україна" була заснована російською компанією "Мегаполіс" та "Сім'єю" Януковича. Крім того, за часів минулої влади вона стала монополістом із дистрибуції сигарет в Україні.
Стало відомо, що Кесаєв є головою благодійного фонду "Моноліт". "Навіть у статутних документах цього фонду йдеться про те, що основним завданням благодійників є "підтримка економічних, медичних, соціальних і культурних потреб співробітників ФСБ Росії, в тому числі звільнених у запас та членів їхніх сімей", - висловив обурення Висоцький.
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Крім того, російський олігарх є власником російського заводу імені Дегтярьова. Крім мопедів, цей завод виготовляє стрілецьку зброю, бомби для ПЗРК і ПТРК, в тому числі для ПТРК "Корнет-е".
Нардеп додав, що саме від продукції зазначеного вище заводу на Донбасі гинуть наші військові.
"І найганебніше, що після втечі Януковича і початку війни статус компанії не змінився. З української сторони в її акціонерний капітал увійшов один з регіональних наглядачів Сім'ї Борис Кауфман. У свій час він був підрядником братів Клименків в Одеській області. Обширні зв'язки Кауфмана й отриманий за Януковича капітал дозволяють йому "вирішувати питання" у багатьох кабінетах, у тому числі й прикривати своїх московських друзів, таких як Кесаєв", - підсумував Висоцький.
Сьогодні о 5 ранку, в рамках кампанії з очищення України від окупаційного бізнесу, сотні активістів з десятка волонтерс...Опубліковано Sergey Vysotsky11 січня 2016 р.