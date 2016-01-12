Активісти заблокували роботу російського постачальника сигарет у низці міст України (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Сергій Висоцький.

Зазначається, що блокування торкнулося складів компанії "Мегаполіс-Україна" в Києві, Львові, Луцьку, Рівному, Ковелі та Тернополі.

Нардеп наголошує, що компанія "Мегаполіс – Україна" була заснована російською компанією "Мегаполіс" та "Сім'єю" Януковича. Крім того, за часів минулої влади вона стала монополістом із дистрибуції сигарет в Україні.

Стало відомо, що Кесаєв є головою благодійного фонду "Моноліт". "Навіть у статутних документах цього фонду йдеться про те, що основним завданням благодійників є "підтримка економічних, медичних, соціальних і культурних потреб співробітників ФСБ Росії, в тому числі звільнених у запас та членів їхніх сімей", - висловив обурення Висоцький.

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Крім того, російський олігарх є власником російського заводу імені Дегтярьова. Крім мопедів, цей завод виготовляє стрілецьку зброю, бомби для ПЗРК і ПТРК, в тому числі для ПТРК "Корнет-е".

Нардеп додав, що саме від продукції зазначеного вище заводу на Донбасі гинуть наші військові.

"І найганебніше, що після втечі Януковича і початку війни статус компанії не змінився. З української сторони в її акціонерний капітал увійшов один з регіональних наглядачів Сім'ї Борис Кауфман. У свій час він був підрядником братів Клименків в Одеській області. Обширні зв'язки Кауфмана й отриманий за Януковича капітал дозволяють йому "вирішувати питання" у багатьох кабінетах, у тому числі й прикривати своїх московських друзів, таких як Кесаєв", - підсумував Висоцький.