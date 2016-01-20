В Україні через негоду знеструмлені 129 населених пунктів у п’яти областях

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, без електропостачання 85 н.п. у Херсонській області, 27 н.п. - у Миколаївській, 8 н.п.- в Одеській, 5 н.п. - у Черкаській та 4 н.п. у Кіровоградській.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 19 січня без електрики були 284 населених пункти у 8 областях, знеструмлених в ніч з 17 на 18 січня внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання снігу та обледеніння).