Прокуратура підозрює екс-нардепа й губернатора Шульгу в шахрайстві та розтраті майна

Як повідомляє прокуратура Сумської області, 20 січня колишньому народному депутатові було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Встановлено, що в липні 2014 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови Сумської обладміністрації та будучи народним депутатом України, отримав заробітну плату за період часу, коли фактично перебував за межами України з приватною метою, підробивши офіційні документи про нібито службове відрядження до Києва.

Окрім того, вказаний народний обранець у листопаді 2014 року шляхом обману та зловживання довірою переконав чоловіка своєї колишньої підлеглої, яка 24 жовтня 2014 року була затримана правоохоронцями за підозрою в одержанні неправомірної вигоди, перерахувати на банківські рахунки своїх знайомих понад 1 200 тисяч гривень для внесення застави. Чоловік, позичивши вказану суму, виконав вказівку депутата, який розпорядився коштами на власний розсуд, не сплативши жодної гривні застави.

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На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Колишньому народному депутатові України, який на даний час працює проректором одного із київських вишів і є державним службовцем 1-го рангу, загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Шульга був призначений сумським губернатором в.о. президента Олесандром Турчиновим 2 березня 2014 року, а вже 16 вересня 2014 року він був звільнений президентом Петром Порошенком.