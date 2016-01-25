У центрі Одеси дві людини постраждали через падіння великої бурульки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його даними, у вихідні дні на вулиці Грецькій з фасаду впала бурулька і травмувала жінку і чоловіка. Обох постраждалих доправили до лікарні. Жінці надали необхідну медичну допомогу, і на даний час вона вже перебуває вдома, чоловік залишається у лікарні.

Читайте такожГідрометцентр України спростовує інформацію про загрозу сильних снігопадів у Києві

За словами директора департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Ігоря Шпака, у потерпілого – травма плеча і струс мозку, але «прогноз – сприятливий». Чиновник зазначив, що до жінки буде направлений лікар, який проконтролює стан її здоров'я.

Труханов доручив забезпечити потерпілих усіма необхідними ліками.

Мер також зажадав, аби профільний департамент і керівництво районних адміністрацій проконтролювало ліквідацію усіх бурульок або забезпечило огородження небезпечних зон.

Як повідомляв УНІАН, із 17 січня протягом двох діб в Одесі і області був безперервний снігопад, утворилася ожеледь, ожеледиця.