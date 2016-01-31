На Полтавщині демонтували пам'ятники Дзержинському, Кірову і Чапаєву
05:26, 31 січня 2016Суспільство
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У Гадяцькому районі на Полтавщині були демонтовані три пам'ятника більшовикам.
На Полтавщині демонтували три пам'ятники більшовикам / poltava.to
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Полтавської області.
Зокрема, в селі Краснознамянка демонтували пам'ятник Дзержинському, в селі Харківці - пам'ятник Чапаєву і в селі Лисовка - пам'ятник Кірову.
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Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпропетровську знесли пам'ятник Петровському.
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