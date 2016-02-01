У Львові водій збив на пішохідному переході двох школярів і зник з місця ДТП

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, ДТП сталася сьогодні близько 18.00 на перехресті вулиць Пасічна і Пимоненка.

Водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на двох хлопчиків, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Про ДТП повідомили водії та перехожі, які почули звук удару та побачили автомобіль, який швидко поїхав з місця події. Внаслідок удару дітей відкинуло на відстань близько 20 метрів від переходу.

Читайте такожУ Дніпропетровську БТР протаранив трамвай (фото)

Постраждалих хлопчиків, які виявилися братами віком 9 та 12 років, госпіталізовано. Стан молодшої дитини дуже тяжкий, у нього діагностовано закриту черепно-мозкову травму і струс мозку, у старшого - забій головного мозку, його стан стабільний.

Правоохоронці вживають заходів зі встановлення всіх обставин ДТП і розшуку водія, який скоїв наїзд на школярів.