В Одесі скоєно напад на офіс "Батьківщини"

Як повідомив УНІАН, голова Одеської міської організації ВО "Батьківщина" Григорій Гріншпун, сьогодні вночі скоєно напад на офіс Малиновської районної партійної організації, розташований по вул. Філатова.

"Зламано ролети та вхідні двері, викрадено оргтехніку та партійну документацію. Впевнений, що причиною нападу є наша активна політична позиція... Тільки 20 лютого за безпосередньої участі нашої політичної сили відкрито пам'ятний камінь Героям Небесної Сотні, і ось - відповідна реакція", - сказав Гріншпун.

Він висловив сподівання, що поліція з'ясує, хто стоїть "за початком сезону політичного терору і дестабілізації ситуації в Одесі".

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Гріншпун додав, що в 2014 році в Одесі партійні офіси ВО «Батьківщина» зазнавали нападів шість разів (вибухи, підпали).

"На жаль, до цього часу слідство не завершено і, на мій погляд, навмисне затягується. Ми неодноразово зверталися до УВС області і пізніше до поліції, але жодного результату це не дало. Безкарність породжує вседозволеність", - заявив керівник організації.

Як повідомили УНІАН у Малиновській районній організації партії, викрадена документація – папка з персональними даними членів районної організації, протоколи зібрань та ін.

"Офіс – на офіційній охороні. Близько 4.00 стало відомо про НП. На місце події прибули поліцейські, в їх числі фахівець зі службовим собакою...", - зазначили в райорганізації.

У регіональному главку Національної поліції факт нападу на офіс підтвердили, зазначивши, що зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.