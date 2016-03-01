Аваков про рішення суду щодо водія BMW: "Тепер, по суті, дозволено носитися містом п'яним на дорогій машині"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає несправедливим рішення суду, який відпустив під особисті зобов'язання водія BMW Ростислава Храпачевського, який чинив опір поліцейським.
Про це він написав у Facebook.
Зокрема, як заявив Аваков, "суд має бути мірилом справедливості, а не касою, де мажори зможуть сплачувати ціну за свої розваги".
На думку міністра, "рішення Голосіївського суду, по суті, говорить: новий вид розваги - носитися п'яним містом на дорогій машині, на гігантській швидкості, не реагуючи на поліцію - дозволено! Ці суди потрібно закривати!".
Читайте такожГлава Нацполіції вважає несправедливим запобіжний захід водієві "смертельного" BMW
Як повідомляв УНІАН, 1 березня Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід водієві BMW Храпачевському, який чинив опір поліцейським. Його відпустили під особисті зобов'язання.
Прокуратура вимагала більш суворого запобіжного заходу, який передбачає інкримінована стаття, - цілодобового домашнього арешту. Прокурори побоювалися, що Храпачевський може втекти. Однак суд не задовольнив це клопотання.
У Києві в ніч на 7 лютого Храпачевський не зупинив автомобіль на вимогу співробітників поліції, і намагався втекти. Під час переслідування BMW патрульні змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в цьому автомобілі.
Столична прокуратура порушила за даним фактом кримінальне провадження.
Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику було пред'явлено звинувачення у перевищенні повноважень і умисному вбивстві підлітка.
Печерський райсуд заарештував його на два місяці. Захист оскаржив це рішення.