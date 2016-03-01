Аваков про рішення суду щодо водія BMW: "Тепер, по суті, дозволено носитися містом п'яним на дорогій машині"

Про це він написав у Facebook.

Зокрема, як заявив Аваков, "суд має бути мірилом справедливості, а не касою, де мажори зможуть сплачувати ціну за свої розваги".

На думку міністра, "рішення Голосіївського суду, по суті, говорить: новий вид розваги - носитися п'яним містом на дорогій машині, на гігантській швидкості, не реагуючи на поліцію - дозволено! Ці суди потрібно закривати!".

Читайте такожГлава Нацполіції вважає несправедливим запобіжний захід водієві "смертельного" BMW

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід водієві BMW Храпачевському, який чинив опір поліцейським. Його відпустили під особисті зобов'язання.

Прокуратура вимагала більш суворого запобіжного заходу, який передбачає інкримінована стаття, - цілодобового домашнього арешту. Прокурори побоювалися, що Храпачевський може втекти. Однак суд не задовольнив це клопотання.

У Києві в ніч на 7 лютого Храпачевський не зупинив автомобіль на вимогу співробітників поліції, і намагався втекти. Під час переслідування BMW патрульні змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в цьому автомобілі.

Столична прокуратура порушила за даним фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику було пред'явлено звинувачення у перевищенні повноважень і умисному вбивстві підлітка.

Печерський райсуд заарештував його на два місяці. Захист оскаржив це рішення.