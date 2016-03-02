ВАСУ відмовився задовольнити позов скандального екс-судді Кірєєва до Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, в ході сьогоднішнього засідання суд розглянув справу за позовом Кірєєва до Порошенка, в якому екс-суддя просив визнати незаконним указ президента, яким Кірєєва було звільнено з посади судді Печерського суду та позбавлено суддівського статусу.

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“Суд розглянув справу за позовом Кірєєва до президента України Порошенка про визнання незаконним указу президента України і постановив відмовити у задоволенні позову Родіона Кірєєва про визнання незаконним указу президента від 18 січня 2016 року про звільнення суддів в частині звільнення його з посади судді Печерського районного суду”, - вказано у резулятивній частині рішення.

Адвокат Кірєєва, який представляв його інтереси в суді, Володимир Вак заявив після завершення судового засідання, що оскаржить це рішення у Верховному суді України.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року президент України Петро Порошенко звільнив з посади Кірєєва.

Згідно з указом, за висновком Вищої ради юстиції, під час розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Кірєєв у 2011 безпідставно змінив запобіжний захід з підписки про невиїзд на тримання під вартою, чим допустив свавільне та незаконне позбавлення її волі.

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На початку квітня 2014 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Кірєєва за винесення неправосудного вироку. Влітку 2014 року його оголосили в розшук.