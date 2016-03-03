Журналістка Марія Варфоломеєва звільнена з полону бойовиків (фото)

Про це президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Журналіст Марія Варфоломеєва звільнена! Пишаюсь її мужністю та силою духу!" – написав він.

Крім того, у Twitter Порошенко повідомив, що зателефонував звільненій журналістці. "Щойно особисто зателефонував Марії Варфоломеєвій. Багато довелося зробити, щоб звільнити її. Дякую Ірині Геращенко та всім, хто допоміг", - заявив президент.

Нагадаємо, минулого тижня під час обміну полоненими повідомлялося й про звільнення журналістки Варфоломеєвої. Проте потім стало відомо, що жінка залишилася у бойовиків.

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Як повідомляв УНІАН, луганська журналістка Варфоломеєва перебувала в полоні бойовиків "ЛНР" з 9 січня 2015 року. Дівчині закидали "шпигунство" на користь української армії та приналежність до "Правого сектору".

На відео один з луганських бойовиків Ігор Корнет розповідав про затримання української "навідниці" (так у "ЛНР" кваліфікували дії Варфоломеєвої, яка робила фотознімки Луганська для українських ЗМІ).