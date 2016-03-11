Скандал на "Широкому лані": На гауптвахту відправили керівництво 53-ї бригади та командування "Схід"

Як повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, командиру бригади та його першому заступнику - начальнику штабу призначено покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті терміном 10 і 8 діб відповідно.

Заступнику начальника з тилу оперативного командування «Схід» та командиру бригади з виховної роботи, підлеглі яких скаржились військовому прокурору Миколаївського гарнізону на незадовільні соціально-побутові умови в польовому таборі, суд призначив покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті терміном 10 діб.

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Усього військовою прокуратурою Південного регіону України до суду направлено 10 адміністративних протоколів, за результатами рішень яких суд визнав винними у недбалому ставленні до служби вже 9 офіцерів оперативного командування «Схід» та осіб командного складу 53-ї бригади.

Розгляд судом адміністративного протоколу, складеного військовою прокуратурою Південного регіону України, стосовно заступника командувача військами ОК "Схід" триває.