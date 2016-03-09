На "Широкому лані" підірвався шукач металобрухту, поліція розслідує як навмисне вбивство

Як повідомляє Головне управління поліції в Миколаївській області, близько 18:00 8 березня до Миколаївського відділення Очаківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території Широколанівського полігону внаслідок вибуху загинула людина.

Як з’ясувалось, двоє мешканців одного з сіл Березанського району приїхали до вказаного місця у пошуках металобрухту. Чоловіки ходили не разом по полю, кожен з них займався "ділом" самостійно.

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"24-річний хлопець періодично шукав поглядом свого старшого товариша, який знаходився достатньо далеко, і, глянувши в черговий раз на силует односельця, через хвилину почув вибух. Оцінивши, що трагедія відбулась на тому місці, де він тільки-що бачив свого товариша, хлопець швидко повідомив про подію голові сільради", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці знайшли тіло 49-річного загиблого. Оглянувши місце події, попередньо було встановлено, що вибухнув снаряд РПГ-7, при цьому ймовірно, потерпілий тримав його у руках.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 КК України (навмисне вбивство), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Очікуються результати судово-медичної експертизи та досліджень.

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