У Львівській області зіткнулися два пасажирських автобуси: госпіталізовано понад 20 осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Львівській області, аварія сталася у селі Бендюга Сокальського району, близько години тому.

За даними поліції, понад 20 постраждалих внаслідок ДТП госпіталізовані до медичних закладів. Серед травмованих є діти та підлітки, додали в поліції.

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Як розповіла УНІАН керівник прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, о 17.00 у селі Бендюга Сокальського району сталося зіткнення двох пасажирських рейсових автобусів: «Shaolin» сполученням «Червоноград – Яструбичі» та «БАЗ» сполученням «Червоноград – Радехів – Щуровичі».

За попередніми даними, 33-річний водій автобуса «Shaolin» порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автобусом «БАЗ».

У поліції зазначили, що на даний час інформації про загиблих немає. До Червоноградської міської лікарні з травмами різного ступеню тяжкості звернулося понад 20 пасажирів обох автобусів, серед яких троє неповнолітніх.

«Точна кількість постраждалих, а також характер їх травм буде уточнюватися, оскільки наразі медики працюють по наданню невідкладної медичної допомоги потерпілим, четверо осіб вже госпіталізовано. Їх кількість може зрости», - зазначили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

На місці події працює слідчо-оперативна група, рух транспорту на даному відрізку дороги тимчасово перекритий, здійснюється об’їзд іншою ділянкою траси.