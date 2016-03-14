На Донеччині затримали бойовика "ДНР" на прізвисько "Президент" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, місцевий мешканець приєднався до терористів у липні 2014 року та брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів.

В одному з боїв він отримав поранення і був госпіталізований до Горлівської міської лікарні.

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Після лікування, злякавшись за власне життя, бойовик відмовився від подальшої співпраці з терористами та повернувся додому, де переховувався від правоохоронців.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.