На Донеччині затримали бойовика "ДНР" на прізвисько "Президент" (відео)
18:07, 14 березня 2016Суспільство
968 0
У селищі Верхньоторецьке Донецької області Служба безпеки України спільно з поліцією затримала бойовика терористичної організації «ДНР» на прізвисько «Президент».
На Донеччині затримали бойовика "ДНР" на прізвисько "Президент" / youtube.com
Як повідомляє прес-центр СБУ, місцевий мешканець приєднався до терористів у липні 2014 року та брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів.
В одному з боїв він отримав поранення і був госпіталізований до Горлівської міської лікарні.
Читайте такожБіля Щастя затримали бойовика з Росії, що воював за "ЛНР" в обмін на скасування 4 судимостей (відео)
Після лікування, злякавшись за власне життя, бойовик відмовився від подальшої співпраці з терористами та повернувся додому, де переховувався від правоохоронців.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter