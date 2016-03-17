Завтра в Україну знову повернуться мокрий сніг з дощами, підніметься штормовий вітер

18 березня атмосферний фронт принесе в більшість областей України вологу погоду, дощ, вночі місцями мокрий сніг, вітер посилиться до штормових значень. У Криму, на Закарпатті та в більшості районів Одеської області опади малоймовірні, передає Opogode.ua.

Температура повітря підвищиться і становитиме протягом дня 4-9 градусів тепла, на півдні та заході до 10-12 градусів тепла.

У західній частині буде переважно сухо, лише місцями невеликі опади. Температура повітря вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 4-10, на Закарпатті до 10-12 градусів тепла.

У північних областях пройдуть дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 4-9 градусів тепла.

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У центральній частині буде переважати волога погода. Температура повітря вночі 1-5 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла.

У східних областях очікується переважно дощ. Температура повітря вночі 1-5 тепла, вдень 4-9 градусів тепла.

У південній частині місцями невеликий дощ, в Криму і в Одеській області опади малоймовірні. Температура повітря вночі 2-5 градусів тепла, вдень 5-10, місцями до 10-12 градусів тепла.

У Києві 18 березня очікуються дощі. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, вдень 5-7 градусів тепла.

Вітер в Україні західний, 5-12, місцями пориви 15-20 м/с.