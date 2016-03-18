Ватажок бойовиків "ДНР" заперечує можливість проведення виборів на Донбасі за українськими законами
17:13, 18 березня 2016Суспільство
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Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив про неможливість проведення виборів на Донбасі за українськими законами.
REUTERS
"Ми наполягали і продовжуємо наполягати, що вибори в Республіці повинні проходити за міжнародними стандартами ОБСЄ. Вони влаштовують нас і Європу і взагалі світове співтовариство, абсолютно підходять під поняття "демократичні вибори". За законодавством України провести вибори у нас неможливо, і я категорично проти цього", - цитує Захарченко ресурс бойовиків.
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Як повідомляв УНІАН, у ЦВК виключили проведення виборів на Донбасі в найближчі два роки.
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