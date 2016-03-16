У ЦВК виключили проведення виборів на Донбасі у найближчі два роки

«Я не вірю в те, що можливе проведення виборів не те що в червні 2016 року, я сумніваюся, що в червні 2017 року можна буде провести вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей», — сказав Магера в ефірі «5 каналу», повідомляє Громадське.

Разом з тим, за словами генерального директора Комітету виборців України Олексія Кошеля, вибори на Донбасі «найближчим часом провести нереально».

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Він заявив, що за оптимістичним сценарієм вибори на Донбасі можна буде провести не раніше, ніж через п'ять років, а за песимістичним сценарієм — через десять років і більше.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання політичної підгрупи у четвер, 10 березня, сторони обговорили умови проведення місцевих виборів, однак жодної згоди досягти не вдалося.