Завтра Україна буде найтеплішою країною в Європі: температура сягне +27°

8 квітня погоду України визначатимуть південний вітер і область високого атмосферного тиску. Повітря південного походження зробить Україну найтеплішою в Європі, вдень очікується до +20+27 градусів. Переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть короткочасні грозові дощі, повідомляє Opogode.ua.

У західній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25, на Закарпатті до 27 градусів тепла.

У північних областях - суха тепла погода. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

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У східних областях дощів не очікується. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

У центральній частині буде панувати суха повітряна маса. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-26 градусів тепла.

У південній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 градусів тепла, на узбережжі морів 17-22 градусів тепла.

У Києві 8 квітня дощів не очікується. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, вдень 22-24 градуси тепла.