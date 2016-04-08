У Савченко почалося зневоднення: льотчиця вважає, що протримається ще мінімум чотири дні - адвокат

Керівництво СІЗО готове наказати годувати українську льотчицю Надію Савченко силоміць, у неї помітні ознаки зневоднення.

Про це УНІАН повідомив її адвокат Ілля Новіков.

«Вийшов із СІЗО від Надії Савченко. Аналізи їй востаннє робили 5 квітня, до початку сухої голодовки. Нових відтоді не робили, на всі запити відповідають «згідно з останніми аналізами показники в нормі». Хоча вони не були в нормі вже тоді. Еритроцити не там і не ті. Начальник СІЗО полковник Калганов попередив її сьогодні вранці, що накаже годувати силоміць, якщо буде необхідно. У Надії щодо цього свої плани», - повідомив Новіков.

Він зазначив, що при ньому до кабінету заходив майор, просив Савченко підписати дозвіл передавати її медичні дані в МЗС РФ, оскільки звідти цікавилися. За словами Новікова, вона написала відмову, зазначивши, «щоб їм менше було про що брехати», і дозволила надавати результати аналізів лише адвокатам і українським консулам.

«Симптоми зневоднення вже помітні, шкіра у неї суха, язик і ясна білі. В камері цілодобове відеоспостереження. Щоб не давати приводу для спекуляцій ватним медіа, вона перестала користуватися душем і підходити до умивальника. Сама вважає, що протримається ще щонайменше чотири дні», - додав він.

Новіков повідомив, що розповів Савченко новини про хід переговорів між Москвою і Києвом щодо неї. «Вони просуваються. Нам залишається чекати», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію, і з 6 квітня відновлює суху голодовку, вимагаючи свого повернення до України.

5 квітня вирок набув чинності, і з цього дня влада РФ може етапувати Савченко до місця відбування покарання.