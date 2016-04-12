Москаль має намір оскаржити у суді референдум 1991 року щодо надання Закарпатській області спеціального статусу
Геннадій Москаль направив позов до Окружного адмінсуду з проханням визнати результат референдуму 1 грудня 1991 року, в якому йшлося про надання Закарпатській області статусу спеціальної самоврядної одиницю в складі України, таким, що не має юридичної сили. І скасувати відповідні рішення облради.
Позов пов'язаний із суспільним резонансом, який виник довкола звернення Закарпатської облради від 5 квітня цього року до вищого керівництва України з проханням надати більше повноважень на місця в рамках Конституційної реформи з децентралізації, йдеться на його сайті.
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"Сам референдум 1991 року в частині надання області особливого статусу був незаконним, - заявляє Москаль. - Він прямо суперечив тодішньому Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».
Він додав, що питання про внесення змін у Конституцію може розглядатися конституційною більшістю Верховної Ради, тому результати закарпатського референдуму не мали й не мають жодної юридичної сили, "усе, на що вони здатні, – це спричинювати різні політичні спекуляції, як це трапилося й цього разу".
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"Якщо за 25 років ніхто з патріотів не додумався в судовому порядку визнати юридично нікчемним інспіроване тодішнім КДБ і комуністами "волевиявлення" і пов’язані з ним рішення обласної ради, які мали на меті розхитати ситуацію в Україні, то це буде зроблено мною. Після рішення суду результат референдуму можна буде викинути на смітник історії Закарпаття", - додав він.
Нагадаємо, у своєму зверненні до керівництва держави 5 квітня депутати Закарпатської облради також посилалися на результати референдуму 1991 року.