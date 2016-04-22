В Генічеську протитанковою гранатою підірвали магазин одягу

Як повідомляє Головне управління поліції в Херсонській області, 21 квітня о 20:41 до чергової частини Генічеського відділу поліції надійшло повідомлення від охоронця міського ринку. Чоловік повідомив, що в магазині одягу стався вибух.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції та експерти вибухотехнічного відділу облуправління поліції.

В результаті вибуху постраждалих немає.

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Під час огляду місця події вибухотехніки вилучили чеку з кільцем та частини реактивної протитанкової гранати. Вилучене направлено на дослідження.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху). Проводяться слідчо-оперативні заходи по встановленню осіб, причетних до скоєння злочину. Слідство триває.