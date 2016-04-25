У Держдумі РФ заговорили про зростання корупції і хитку окупаційну владу в Криму

Про це заявив депутат Держдуми РФ від «Справедливої Росії» Михайло Брячак в інтерв'ю виданню «Аргументи тижня.Крим».

«Сьогодні позиції «Єдиної Росії» сильно похитнулися через події, які зараз відбуваються в Криму у зв'язку з низьким рівнем організації роботи органів влади. Вони сформовані, координуються та контролюються цілком і повністю однією партією. По суті, це сформувало монополію у владі, яка дає сьогодні негативні показники у забезпеченні життєдіяльності населення. На жаль, єдине зростання - це зростання корупції!» - сказав Брячак.

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За його словами, це стало зрозуміло вже великому числу жителів Росії, а також окупованого Криму.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.