Естонія поверне Україні древній меч, який хотіли відвезти до РФ

Про це повідомляє ERR.

Цю інформацію кореспонденту порталу rus.err.ee підтвердив посол України в Таллінні Віктор Крижанівський, за словами якого, передача меча відбудеться 12 травня.

За день до цього в Естонію прилетить делегація з Міністерства культури України, яка 13 травня відвезе історичну знахідку в Київ.

Нагадаємо, що стародавню зброю було виявлено співробітниками Податково-митного департаменту в ході огляду одного з вантажних автомобілів на кордоні Естонії з Росією.

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У водія - громадянина Білорусії - не було дозволу на транспортування раритету. У ході експертизи з'ясувалося, що мечу близько тисячі років, а на аукціонах за нього можна виручити щонайменше 17 тисяч євро.

Спочатку Естонія збиралася віддати знахідку Росії, але пізніше було встановлено українське походження меча.