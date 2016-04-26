Естонія поверне Україні древній меч, який хотіли відвезти до РФ
Конфіскований взимку цього року на прикордонному пункті Лухамаа древній меч епохи вікінгів через два тижні буде переданий естонською стороною Україні.
Про це повідомляє ERR.
Цю інформацію кореспонденту порталу rus.err.ee підтвердив посол України в Таллінні Віктор Крижанівський, за словами якого, передача меча відбудеться 12 травня.
За день до цього в Естонію прилетить делегація з Міністерства культури України, яка 13 травня відвезе історичну знахідку в Київ.
Нагадаємо, що стародавню зброю було виявлено співробітниками Податково-митного департаменту в ході огляду одного з вантажних автомобілів на кордоні Естонії з Росією.
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У водія - громадянина Білорусії - не було дозволу на транспортування раритету. У ході експертизи з'ясувалося, що мечу близько тисячі років, а на аукціонах за нього можна виручити щонайменше 17 тисяч євро.
Спочатку Естонія збиралася віддати знахідку Росії, але пізніше було встановлено українське походження меча.