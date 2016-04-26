На Львівському медіафорумі презентують інтерактивну карту медіавласності

Як повідомляють організатори форуму, перший і другий день Медіафоруму відбуватимуться на стадіоні Arena Lviv.

У четвер, 26 травня, триватимуть дискусії за участі українських розслідувачів Наталії Седлецької, Дениса Бігуса, Дмитра Гнапа, британського письменника Бена Джуди, німецького журналіста Бориса Райтшустера та російського медіаменеджера Міхаїла Зигаря. Із доповіддю виступить журналіст The New York Times Девід Гершенгорн. Голова правління ГО «Телекритика» Наталія Лигачова і американський медіаексперт Крейг Ла Мей дискутуватимуть про медіавласність. А Катерина Горчинська, Наталія Гуменюк і Зураб Аласанія говоритимуть про те, яке суспільне мовлення потрібне Україні.

Учасникам IV Львівського медіафоруму презентують інтерактивну карту медіавласності. Першими експерти оприлюднять інформацію про медіавласників Львівщини, Одещини, Харківщини та Дніпропетровщини. Проект здійснюють за підтримки Представництва ЄС і MYMEDIA.

Перший день завершиться врученням Премії імені Олександра Кривенка «За поступ у журналістиці» і традиційною «Лекцією свободи».

У п'ятницю, 27 травня, учасники відвідають дискусії і почують доповіді документаліста Євгенія Афінієвського, Марка Челлінора, Тіма Маклафліна, дослідника Гжегожа Пєхоти, російського журналіста Константіна фон Егерта, головреда журналу «Новое время» Віталія Сича, експертки Тамари Бабакової, редактора видання «Platforma» Юрія Марченка та інших. Окремі панелі присвятять інтерактивному сторітелінгу та розвитку регіональних медіа.

«Я завжди був упевнений, що без сильних незалежних медіа в країні не може бути сильної демократії, а без сильної демократії не буде сильної економіки. Так як я живу і працюю в Україні, я відчуваю відповідальність за всі процеси, що тут відбуваються, і намагаюся прикладати максимум зусиль для того, щоб країна займала не останнє, а перше місце в регіоні за економічним розвитком. Один із способів досягнення цієї мети — підтримка вільної журналістики в Україні. Будь-який бізнесмен, зацікавлений в зростанні капіталізації свого бізнесу, повинен бути зацікавленим в сильних і вільних медіа», – говорить Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital, яка цьогоріч виступила Генеральний партнером Форуму.

Третій форумний день складатиметься зі спеціалізованих майстер-класів у різних локаціях в середмісті.

Ознайомитися з повною програмою IV Lviv Media Forum можна на офіційному сайті.

IV Lviv Media Forum відбудеться за підтримки Представництва ЄС в Україні, міжнародного проекту «MYMEDIA», Національного Фонду на підтримку Демократії NED, Посольства США, проекту «У-МЕДІА» міжнародної громадської організації «Інтерньюз Нетворк».

Генеральний партнер — інвестиційна компанія Dragon Capital.

Організатори: ГО «Львівський медіафорум», Школа журналістики УКУ. За сприяння Львівської міської ради.