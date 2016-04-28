Нацрада винесла попередження телеканалу "Україна" за серіал з позитивом про бойовиків Донбасу і звернулася до СБУ

За ухвалення відповідного рішення в ході сьогоднішнього засідання члени Нацради проголосували одностайно.

Крім того, Нацрада ухвалила рішення звернутися до Служби безпеки України, щоб вона дала свою оцінку скандальному серіалу "Не зарікайся".

Голова Нацради Юрій Артеменко повідомив, що відразу після показу скандальної серії "Не зарікайся", яка викликала хвилю обурення з боку громадськості, телеканалу "Україна" слід було принести свої вибачення телеглядачам, і тоді, можливо, рішення Нацради було б м'якшим.

Також він додав, що телеканалу варто утриматися від показу фільмів та серіалів, які можуть викликати розкол у суспільстві.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко на своїй сторінці в мережі Facebook виступив за розпуск діючого складу експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів у зв'язку з ухваленим ним рішенням дозволити до показу серіал "Не зарікайся" виробництва телеканалу "Україна".

21 квітня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "Україна" у зв'язку зі скаргами громадян на трансляцію цього серіалу.

22 квітня група з 15 невідомих скоїла хуліганський напад на офіс телеканалу "Україна" й залила червоною рідиною одне з приміщень. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Телеканал "Україна" входить до складу медіа-холдингу "Медіа Група Україна", 100% статутного капіталу якого належить фінансово-промисловій групі СКМ Ріната Ахметова.