У Дніпропетровську до 1 червня будуть підготовлені офіційні міські пляжі.

Про це стало відомо в ході засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зазначає 34.ua.

Зараз йдуть активні підготовки до купального сезону трьох офіційних пляжів – в парку ім. Шевченка (Монастирський острів), парку Сагайдак (колишній парк ім. Воронцова) та парку "Придніпровський".

"На пляжі парку ім. Шевченко вже обладнані рятувальні пости, підведена питна вода, проводиться культивація піску, а до кінця травня буде обстежено та очищено дно. У парку Сагайдак проводиться обладнання рятувальних постів, підведення питної води, до кінця місяця буде очищено дно і проведена рекультивація піску. На пляжі парку "Придніпровський" також обладнані рятувальні пости, по решті робота проводиться", - повідомив начальник управління культури та мистецтв міськради Євген Хорошилов.

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Крім того, профільним службам доручено взяти під контроль чергування медичного працівника на кожному пляжі, не допускати заїзд на пляж водного транспорту, чергування нарядів поліції.

Відомо також, що продавати на пляжах алкогольні та слабоалкогольні напої, а також напої в склі заборонено.

До 1 червня будуть обстежені всі три пляжи і підписані паспорти їх готовності. Міський лабораторний центр вже з початку травня 2 рази проводив на зазначених 3 пляжах лабораторне дослідження води, піску та питної води. Протягом купального сезону фахівці лабораторного центру двічі на місяць будуть проводити дослідження на хімічні та бактеріологічні показники і щотижня – на показники холери.