У Раді прокурорів України обрали голову

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, таке рішення сьогодні на своєму організаційному засіданні ухвалила Рада прокурорів на виконання вимог ч. 7 ст. 71 Закону України «Про прокуратуру».

Також обрано заступника голови – прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області, Юрія Ковальова та секретаря – прокурора Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Богдана Чегіля.

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Таким чином, Рада прокурорів України фактично розпочала виконання своїх обов’язків, наголосили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня делегати першої Всеукраїнської конференції прокурорів в рамках проведення другого етапу реформи органів прокуратури обрали склад Ради прокурорів та Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію.

До складу Ради прокурорів увійшли 13 осіб.