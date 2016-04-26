Касько розповів, як "діловод Шокіна" через офшор оплатив навчання своєї дочки у Лондоні

14:30, 26 квітня 2016
Політика
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Екс-заступник Генерального прокурора України Віталій Касько оприлюднив інформацію про правопорушення, які, за його даними, вчинив "діамантовий прокурор" Олександр Корнієць.

Касько стверджує, що провадження щодо Корнійця

"Проллю трохи світла, нагадаю про справи, які ми з Давідом Сакварелідзе і колегами з Генеральної інспекції розслідували до нашого звільнення щодо тих самих "діамантових прокурорів", - написав Касько на своїй сторінці у Facebook.

"Нами були порушені кримінальні провадження щодо незаконного збагачення "діамантових прокурорів". Під час слідства встановлено, що понад 140.000 фунтів ($200.000) - вартість навчання Анастасії Корнієць у Лондоні у 2011-2014 роках - сплачено офшорною компанією. Номінальним її директором був Ерік Ванагельс (відомий в Україні за аферою з "вишками Бойко"). Чому прокуратура мовчить? Чому жодних подальших запитів за кордон не направлено? Очевидно, що й ці провадження також хочуть спустити на гальмах. Нинішньому керівництву ГПУ не хочеться, щоби про «прокурорські офшори» дізналося суспільство, бо серед фігурантів можуть з’явитися інші знайомі прізвища", - повідомив Касько.

Він "пролив світло" також на справу, яку назвав "сміттєвою".

"Мова йде про кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця - того самого, який був персональним “діловодом” Шокіна - у вимаганні коштів (до 80 тис. грн. щомісячно) з власника сміттєвого бізнесу - компанії "Ніколсан". Є докази, що в подальшому Корнієць доклався і до "віджимання" цього бізнесу", - написав Касько.

"Справу навіть безпідставно закривали за вказівкою "когось із керівництва" ГПУ, а Шокін зі зрозумілих тепер причин відмовлявся скасувати постанову про закриття. Але ми зрушили її з місця. Підозру Корнійцю було оголошено у лютому 2016 року, після чого у мене забрали всі повноваження керувати слідством Генінспекції. Справа мала піти до суду протягом максимум двох тижнів. Минуло вже більше двох місяців. Чому її ховає нинішнє керівництво ГПУ і за чиєю вказівкою - питання риторичне", - стверджує екс-заступник Генпрокурора.

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Як повідомляв УНІАН, Касько також розповів про походження діамантів, які були знайдені у Корнійця, а потім "зникли з-під носу Подільської міліції".

Наступне судове засідання у справі відбудеться 10 травня, нагадав Касько.

"Проте я відчуваю моральний обов’язок і між засіданнями тримати корупціонерів з ГПУ "в тонусі", - пояснив він мету, з якою повідомив деталі справи.

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