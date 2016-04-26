Касько розповів, як "діловод Шокіна" через офшор оплатив навчання своєї дочки у Лондоні

"Проллю трохи світла, нагадаю про справи, які ми з Давідом Сакварелідзе і колегами з Генеральної інспекції розслідували до нашого звільнення щодо тих самих "діамантових прокурорів", - написав Касько на своїй сторінці у Facebook.

"Нами були порушені кримінальні провадження щодо незаконного збагачення "діамантових прокурорів". Під час слідства встановлено, що понад 140.000 фунтів ($200.000) - вартість навчання Анастасії Корнієць у Лондоні у 2011-2014 роках - сплачено офшорною компанією. Номінальним її директором був Ерік Ванагельс (відомий в Україні за аферою з "вишками Бойко"). Чому прокуратура мовчить? Чому жодних подальших запитів за кордон не направлено? Очевидно, що й ці провадження також хочуть спустити на гальмах. Нинішньому керівництву ГПУ не хочеться, щоби про «прокурорські офшори» дізналося суспільство, бо серед фігурантів можуть з’явитися інші знайомі прізвища", - повідомив Касько.

Він "пролив світло" також на справу, яку назвав "сміттєвою".

"Мова йде про кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця - того самого, який був персональним “діловодом” Шокіна - у вимаганні коштів (до 80 тис. грн. щомісячно) з власника сміттєвого бізнесу - компанії "Ніколсан". Є докази, що в подальшому Корнієць доклався і до "віджимання" цього бізнесу", - написав Касько.

"Справу навіть безпідставно закривали за вказівкою "когось із керівництва" ГПУ, а Шокін зі зрозумілих тепер причин відмовлявся скасувати постанову про закриття. Але ми зрушили її з місця. Підозру Корнійцю було оголошено у лютому 2016 року, після чого у мене забрали всі повноваження керувати слідством Генінспекції. Справа мала піти до суду протягом максимум двох тижнів. Минуло вже більше двох місяців. Чому її ховає нинішнє керівництво ГПУ і за чиєю вказівкою - питання риторичне", - стверджує екс-заступник Генпрокурора.

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Як повідомляв УНІАН, Касько також розповів про походження діамантів, які були знайдені у Корнійця, а потім "зникли з-під носу Подільської міліції".

Наступне судове засідання у справі відбудеться 10 травня, нагадав Касько.

"Проте я відчуваю моральний обов’язок і між засіданнями тримати корупціонерів з ГПУ "в тонусі", - пояснив він мету, з якою повідомив деталі справи.