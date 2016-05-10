Меру Затоки продовжили арешт на півроку, прокуратура оскаржує зменшення застави до 300 тисяч

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, Київським районним судом Одеси 5 травня продовжено термін утримання в СІЗО голові селищної ради до 6 місяців. Водночас судом зменшено суму застави з 5 мільйонів до 300 тисяч гривень.

«У зв'язку з цим прокуратура Одеської області внесла апеляційну скаргу з вимогою скасувати зазначене рішення про зменшення розміру застави. Розгляд апеляційної скарги призначено на 12 травня», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Київський райуд Одеси взяв під варту з правом внесення застави 5 мільйонів гривень селищного голову Затоки та головного архітектора міста Білгород-Дністровський. Їм пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем та умисне перешкоджання виконанню постанови суду).

Ці чиновники підозрюються в тому, що у вересні-грудні 2014 року незаконно вивели з комунальної власності земельну ділянку рекреаційного призначення площею понад 3 гектари, після чого передали в приватну власність. Землю, яка знаходиться в одному з найперспективніших районів біля самого узбережжя Чорного моря, розділили між 66 особами.