ЗМІ: Окупанти надсилають кримським пенсіонерам повідомлення про скорочення виплат

Про це в ефірі "Радіо Крим.Реалії" повідомила з Криму пенсіонерка з особливими потребами Антоніна.

«Мені прийшов лист з офіційним повідомленням, що пенсія з 1 лютого припиняється. Припиняють виплачувати пенсії оскільки за законами, яким статтями, через недотримання мною умов отримання пенсій», – сказала вона.

Подібні дії підконтрольного Кремлю пенсійного Фонду Криму Антоніна розцінює, як «порушення прав людини».

«Пенсію скрізь виплачують, у всіх країнах не за громадянством, а за місцем проживання. Єдине, що я дізналася в пенсійному фонді - що це регіональний закон. Він діє тільки для жителів Криму», - зазначила вона.

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Інша співрозмовниця програми – пенсіонерка з Криму Тамара каже, що їй вдалося домогтися відновлення виплат, але в обмеженому розмірі.

«У січні 2015 року мені перестали виплачувати пенсію. Потім я багато разів зверталася до Пенсійного фонду і в травні мені відновили пенсію, але відновили вже в зменшеному вдвічі розмірі», - підкреслила вона.

Коментуючи ці історії, юрист громадської організації «КрымЅОЅ» Вікторія Савчук каже, що в Криму не дотримуються норми закону Російської Федерації.

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«Країна-окупант не дотримується законодавчих норм своєї країни, і таким чином, регіональне законодавство, так зване, - воно вводить в колапс і створює правову діру в правовому контексті»,- пояснила вона.

У Пенсійному фонді окупованого Криму пообіцяли пізніше прокоментувати ситуацію з виплатами.