До Вінниці на святкування Дня Європи приїхали 30 іноземних делегацій

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, до Вінниці прибули делегації з міста Кельце (Польща), Паневежис (Литва), Руставі (Грузія), керівництво Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи та його українських делегатів, дипломати з Австрії, Грузії, Індії, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Польщі, Румунії, Узбекистану та інших країн, народні депутати і члени Уряду України.

Відкрив свято Вінницький міський голова Сергій Моргунов: «У нас в місті є гарна традиція – двічі на рік ми зустрічаємось всі разом, спілкуємось, даруємо один одному посмішки та гарні емоції. Цього року Вінниця в черговий раз довела, що ми – сильна територіальна громада. За результатами всеукраїнського дослідження Вінниця знову визнана найкомфортнішим містом для проживання, і це заслуга всіх вінничан! Я впевнений, що і надалі ми разом будемо розвивати наше місто, щоб досягти спільної мети, яка визначена в нашій Стратегії «Вінниця – 2020», – побудувати сучасне комфортне європейське місто, яким ми пишаємось».

Читайте такожВінниця очолила рейтинг міст за якістю життя і послуг - всеукраїнське опитування

На святкування Дня Європи приїхав і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який свого часу і започатковував це свято у Вінниці. «Я згадую, як ми вперше відзначали цей день. Це було абсолютно чітке повідомлення всім – Вінниця прагне стати частиною Європи, - сказав під час вітального слова Гройсман. – Сьогодні Україні потрібно виборювати своє право на суверенність, демократію і свободу зі зброєю в руках. Але я вірю в те, що ніхто ніколи не перемагав і не переможе українців. Шкода, що час новітньої історії приносить нам втрати, але ми маємо бути достойними пам’яті тих, хто віддав своє життя, здоров’я заради України. Я вірю в те, що Україна нарешті стане успішною. Але це буде непростий шлях. Вінничани 10 років тому сказали, що вони хочуть жити краще, і ми почали своєю працею і підтримкою змінювати місто. Я вірю у велике майбутнє нашої держави, і присягаю, що все, що залежить від мене, я буду для цього робити».

Від імені європейського співтовариства вінничан привітала Віце-Президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Гудрун Мослер-Торнштрьом: «Коли я побачила на початку церемонії відкриття, як співала молодь, яка прекрасна музика звучить, в мене були сльози щастя на очах. Я впевнена, що інші міста будуть слідувати вашому прикладу. Будьте впевнені, що Рада Європи буде допомагати вам у всіх намаганнях, які ваша країна робить на шляху до демократії, верховенства права і прав людей».

Під час відкриття Дня Європи у Вінниці Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вручив орден князя Ярослава Мудрого V ступеня Войчєху Любавському, який вже багато років є мером міста Кєльце (Польща), з яким Вінницю пов’язують багаторічні дружні та побратимські зв’язки.