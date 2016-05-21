Порошенко: необхідно вирівняти грошове забезпечення прикордонників та військовослужбовців ЗСУ

Про це він заявив сьогодні під час засідання Ради національної безпеки і оборони України, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми маємо прийняти негайне рішення про внесення змін до державного бюджету України і забезпечити підвищення грошового забезпечення Державної прикордонної служби», - сказав Порошенко.

«Є неприпустимим, коли у нас військовослужбовці різних відомств фінансуються по-різному, коли у нас солдат, який у Збройних силах, у Національній гвардії, отримує 7 тис. грн, а прикордонник отримує 4-4,5 тис. грн. Категорично неприйнятно», - підкреслив президент.

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Порошенко наголосив, що військовослужбовці ДПСУ на рівні з бійцями ЗСУ та Нацгвардії несуть службу у зоні проведення АТО, так само виконуючи функції із оборони держави.

Глава держави запропонував включити зазначене питання до кінцевого рішення сьогоднішнього засідання РНБО, а також звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради Андрія Парубія з пропозицією про підтримку вирішення цього питання та забезпечення вирівнювання грошового забезпечення.

Відповідний законопроект має бути внесений президентом на розгляд парламенту як першочерговий. «Прошу визначити цей проект як невідкладний від мого імені. Ми маємо вирішити питання прикордонників найближчим часом», - сказав Порошенко.

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Президент також наголосив на необхідності подальшого посилення контрактної складової у Збройних силах, збереженні та індексації грошового забезпечення. Водночас, за його словами, необхідно звернути увагу на питання першочергового комплектування бойових частин та необхідність збільшення фахової диференціації при визначенні рівня фінансування військовослужбовців. Грошове забезпечення фахових категорій військовослужбовців і тих, хто вперше прийшли на контракт, повинно відповідати рівню знань та досвіду. За словами Порошенка, 7 тис. грн зарплата контрактника – це значне досягнення. Однак, зазначив він, на сьогоднішній день не є прийнятним, коли різниця в грошовому забезпеченні солдата-контрактника, який тільки розпочав службу, і старшини бригади, який 20 років віддав Батьківщині і несе величезну відповідальність за організацію бойового забезпечення, складає 1,5-2 тис. грн, сказав глава держави.

«Маємо створювати належну мотивацію і для підвищення власної кваліфікації, і для того, щоб, крім моральних стимулів, були ефективні матеріальні стимули для забезпечення служби у зоні проведення АТО і на лінії зіткнення», - додав президент.