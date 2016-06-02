Рейс Стамбул - Київ затримали через розмову пасажирів про бомбу

Розмова двох пасажирів про бомбу призвела до затримки рейсу у стамбульському аеропорту "Ататюрк" сьогодні вранці. Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet Daily News.

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Стюардеса попередила пілота після того, як почула цю розмову. На борт літака була викликана спеціальна група зі знешкодження вибухових пристроїв.

За графіком літак повинен був вилетіти о 6.05 ранку, але виліт був відкладений, коли в розмові двох пасажирів прозвучала фраза про бомбу на літаку, який повинен був летіти 3 червня.

Всіх людей евакуювали, а сам літак перемістили в безпечне місце для проведення перевірки на наявність вибухівки.

Зрештою, літак зміг піднятися в небо близько 9.05 після того, як вибухівки не знайшли.