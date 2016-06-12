Прикордонники затримали громадянина Німеччини, який намагався вивезти з України велику партію антикваріату

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, антикваріат було виявлено учора ввечері на кордоні з Польщею у пункті пропуску «Ягодин» під час прикордонно-митного контролю в автомобілі, який прибув на смугу «зелений кордон» на виїзд з України.

Читайте такожПрикордонники отримали близько 100 одиниць техніки та ключі від квартир

В ході додаткового, за ініціативи прикордонників, огляду в іномарці «Рено», якою їхав громадянин Німеччини, було виявлено 8 старовинних картин, 29 підручників (XVIII-XX століття), дерев’яну статуетку, підсвічник, портсигар та чорнильницю з каменю.

Після складання відповідних протоколів про адмінправопорушення громадянина Німеччини, транспортний засіб та виявлені речі, які можуть становити культурну та історичну цінність, для проведення подальших слідчих дій передали співробітникам СБУ.