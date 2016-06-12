Прикордонники затримали громадянина Німеччини, який намагався вивезти з України велику партію антикваріату

22:46, 12 червня 2016
Суспільство
894 0

Прикордонники Луцького загону спільно з митниками затримали громадянина Німеччини, який намагався вивезти з України велику партію антикваріату.

dpsu.gov.ua

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, антикваріат було виявлено учора ввечері на кордоні з Польщею у пункті пропуску «Ягодин» під час прикордонно-митного контролю в автомобілі, який прибув на смугу «зелений кордон» на виїзд з України.

Читайте такожПрикордонники отримали близько 100 одиниць техніки та ключі від квартир

В ході додаткового, за ініціативи прикордонників, огляду в іномарці «Рено», якою їхав громадянин Німеччини, було виявлено 8 старовинних картин, 29 підручників (XVIII-XX століття), дерев’яну статуетку, підсвічник, портсигар та чорнильницю з каменю.

Після складання відповідних протоколів про адмінправопорушення громадянина Німеччини, транспортний засіб та виявлені речі, які можуть становити культурну та історичну цінність, для проведення подальших слідчих дій передали співробітникам СБУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter