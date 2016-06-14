Жінка народила у поїзді "Львів – Рівне"
18:15, 14 червня 2016Суспільство
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Сьогодні, 14 червня, у поїзді сполученням "Львів – Рівне" жінка, в якої несподівано почалися пологи, народила дівчинку. Допомогла прийняти пологи у породіллі провідниця моторвагонного депо станції "Здолбунів" Олена Крижанівська.
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Жінка народила просто у потязі / Фото УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці.
Як зазначається у повідомленні, за 10 хвилин до зупинки на станції "Броди" (Львівська область) у вагітної жінки відійшли води і розпочалися пологи. Швидку допомогу викликали на станцію "Броди", однак, поки поїзд прибув до перону, жінка народила у вагоні.
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З Бродівського вокзалу 38-річну породіллю із новонародженою донькою та дворічним сином доставили до районної лікарні.
Через непередбачувану ситуацію потяг відправився зі станції "Броди" на 14 хвилин пізніше, та прибув до кінцевої станції – місто Рівне із запізненням на 10 хвилин.
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