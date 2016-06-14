Жінка народила у поїзді "Львів – Рівне"

<img alt="" Поезд="" Единения="" Украины="" "Трухановская="" Сечь"="" уже="" в="" пути="" УНИАН"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_04/1461161632-3347.jpeg" src="https://images.unian.net/photos/2016_04/1461161632-3347.jpeg" title="">

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці.

Як зазначається у повідомленні, за 10 хвилин до зупинки на станції "Броди" (Львівська область) у вагітної жінки відійшли води і розпочалися пологи. Швидку допомогу викликали на станцію "Броди", однак, поки поїзд прибув до перону, жінка народила у вагоні.

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З Бродівського вокзалу 38-річну породіллю із новонародженою донькою та дворічним сином доставили до районної лікарні.

Через непередбачувану ситуацію потяг відправився зі станції "Броди" на 14 хвилин пізніше, та прибув до кінцевої станції – місто Рівне із запізненням на 10 хвилин.