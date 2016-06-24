У Дніпрі представництво ООН організувало фестиваль для переселенців до Міжнародного дня біженця

За словами організаторів, акція приурочена до Міжнародного дня біженця, який відзначається в червні, повідомляє Радіо Свобода.

Біля літнього театру в центральному парку імені Шевченка зібрались десятки переселенців із Донбасу та Криму, які наразі мешкають на Дніпропетровщині, зокрема родини з дітьми, котрі отримують допомогу від міжнародних доброчинних організацій.

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Учасниками акції також стали волонтери, які беруть участь у підтримці переселенців. Вони тримали в руках плакати з написами: «Я підтримую біженців» та «Я підтримую переселенців» різними мовами.

За словами керівника офісу філії Управління верховного комісара ООН у справах біженців у Дніпрі Мулусева Мамо, фестиваль організували задля того, щоб привернути увагу суспільства до проблеми вимушених переселенців в Україні, надати їм допомогу в адаптації до нових умов життя.

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Для родин вимушених переселенців підготували розважально-пізнавальну програму, конкурси з призами, для дітей – провели безкоштовні майстер-класи з малювання та народних мистецтв. У рамках фестивалю також відкрилось кілька тематичних виставок – малюнків, створених переселенцями на уроках живопису в координаційному центрі «Допомога Дніпра», фотографій та малюнків дітей-переселенців, рукоділля, плакатів із історіями переселенців.

«У багатьох країнах мільйонам людей довелось залишити свої домівки для пошуку безпечного прихистку. Багато хто з біженців та тимчасово переміщених осіб перебуває у відчаї й непевності. Саме так зараз живуть люди в багатьох країнах. Така ситуація в Сирії, Афганістані, а з недавнього часу – і в цій частині Європи. Ми тут разом, щоб нагадати про життя біженців, запевнити їх у нашій підтримці й показати, що ми співчуваємо», – сказав Мулусев Мамо.

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Діти-переселенці також позмагались у конкурсі малюнків на асфальті, намалювавши символічне «Місто миру». А для дорослих працювали імпровізовані консультаційні центри безкоштовної правової допомоги.

Наразі, за офіційними даними, на Дніпропетровщині зареєстровано 80 тисяч переселенців із Донбасу та Криму.