У центрі Житомира затримано на хабарі прокурора місцевої прокуратури
Вчора, 24 червня, слідчим відділом прокуратури Житомирської області спільно з СБУ затримано під час одержання хабара працівника Житомирської місцевої прокуратури та раніше судимого жителя Житомира.
Про це повідомив кореспонденту УНІАН прокурор Житомирської області Любомир Війтович.
«Працівник місцевої прокуратури та ще один співучасник, за попередньою змовою, вимагали від підприємця неправомірну вигоду у розмірі 12 тис грн за не притягнення його до кримінальної відповідальності», - уточнив Війтович.
Затримання, під час якого вилучено частину неправомірної вигоди, відбулося біля 21 години, на одній із центральних вулиць у Житомирі.
Читайте такожВ Одесі податківця затримали на хабарі у 115 тисяч
На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення працівника місцевої прокуратури від посади.
Дії підозрюваних попередньо кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Санкція зазначеної статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.
Прокурор області Війтович наголосив, що викриття хабарників у прокуратурі є закономірним процесом очищення прокуратури від корупціонерів.