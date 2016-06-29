Ситуація зі спалахом кишкової інфекції в Ізмаїлі стабілізувалася - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на брифінгу в.о. міністра охорони здоров’я Віктор Шафранський та т.в.о. голови Держсанепідслужби, головного державного санітарного лікаря України Святослав Протас.

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“Сьогодні можна говорити про те, що кількість звернень за медичною допомогою не перевищує середньостатистичних цифр”, - сказав Шафранський.

Як додав Протас, "на сьогоднішній день ситуація стабілізувалася, і кількість звернень відповідає тому фоному рівню, який характерний для літньої пори року".

Як повідомляв УНІАН, постраждалі від кишкової інфекції почали надходити до медустанов Ізмаїла з 16 червня.

Зокрема, впродовж 16-28 червня до медиків звернулося 769 осіб, з них 447 дітей.

Станом на ранок 29 червня в медичних закладах Ізмаїла перебуває 98 осіб, з них 74 дитини.

За даними МОЗ, причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу внаслідок підтоплення через сильні зливи.